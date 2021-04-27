В Татарстане в прошлом году 33 ребенка заболели коклюшем из-за отказа от прививок

В Татарстане из-за отказа родителей от прививок в 2020 году 33 ребенка заболели коклюшем. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, сообщили в пресс-службе города.

Также Патяшина отметила, что в республики зарегистрировано 60 тыс. отказов от прививок, при этом 15 тыс. человек удалось переубедить и они прошли вакцинацию.

фото: Максим Платонов

Кроме того, глава Роспотребнадзора по РТ заявила, что единственным способом защиты людей от многих инфекционных заболеваний на протяжении 225 лет остается вакцинация.

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 4 289 человек. С начала кампании по вакцинации привились 234 053 жителя республики.

Алексей Нечаев