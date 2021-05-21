В центре Казани появятся новые здания УБЭП и «Фудмолла»

В центре Казани появятся четыре новых здания. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин согласовал четыре проекта по строительству и реконструкции зданий в историческом центре города.

Так, во дворе гостиничного сервиса по ул. Карла Маркса, 8/13 планируется реконструкция пристроя. Проектом предлагается надстроить один этаж, а с обратной стороны полностью убрать все окна.

На Большой Красной появится новое здание УБЭП для татарстанского МВД. Пятиэтажное здание на улице Большой Красной составит около 5,8 тыс. кв. м. Здесь будет подземный паркинг.

На улице Волкова появится индивидуальный жилой дом. Проект согласовали после того, как он вписался в общую концепцию исторического центра. В оформлении фасада используют натуральные материалы, в том числе древесину.

Фото: kzn.ru

На территории Колхозного рынка, на улице Гаяза Исхаки, планируется построить предприятие общественного питания «Фудмолл». По проекту общая площадь 2-этажного объекта составит 634 кв. м, площадь коммерческих помещений — 475 кв. м.

Все четыре проекта доработаны и получили одобрение мэра Казани. В ближайшее время все проекты будут рассмотрены на республиканской комиссии с участием президента РТ Рустама Минниханова, сообщается на сайте мэрии столицы республики.

В апреле президенту Татарстана Рустаму Минниханову на выездном совещании Комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях презентовали проекты пяти новых объектов, среди которых многоуровневый паркинг на 200 машино-мест и жилые комплексы, творческая мастерская и административное здание.