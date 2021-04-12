В центре Казани появится многоуровневый паркинг и жилой комплекс в стиле XIX века

В историческом центре Казани предлагается построить пять новых объектов, среди которых многоуровневый паркинг на 200 машино-мест и жилые комплексы, творческая мастерская и административное здание. Их представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову на выездном совещании Комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Паркинг предлагается построить на территории на улице Подлужной, 6. Ранее проект здания рассмотрели члены Градостроительного совета, он был доработан с учетом их замечаний и предложений. Минниханов отметил, что внешний облик паркинга должен гармонично вписываться в стилистику окружающей среды и учитывать ландшафтные особенности местности, иметь благоустроенные пешеходные связи с улицами Гоголя и Жуковского.

Второй проект: строящийся жилой комплекс на пересечении улиц Бутлерова и Маяковского. Он включает в себя два блока и подземную парковку. Здания выдержаны в стиле жилых домов XIX века. В 2019 году в проект комплекса внесли изменения: уменьшили габариты здания, доработали фасад и пр. Во время стройки застройщик добавил четвертый этаж, при этом изменив конфигурацию кровли. Минниханов указал на то, что правила соблюдения этажности в историческом центре — одно из основных требований к новому строительству и поручил привести жилой дом в соответствие с установленными требованиями.

Фото: tatarstan.ru

Еще один жилой комплекс планируется построить на улице Островского. В конце 2020 года эскизное предложение застройки данной территории отклонили на заседании Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Строителям рекомендовали понизить этажность. Всего жилой комплекс включает семь домов на 1,5 тыс. жителей. Комиссия во главе с президентом Татарстана одобрила доработанный проект.

Новый комплекс творческих мастерских предлагается построить по улице Ахтямова. Двухэтажное здание планируется выполнить с применением элементов исторической промышленной архитектуры. В здании могут появиться мастерские архитекторов и шоурум. Минниханов одобрил идею.

Фото: tatarstan.ru

На площадке на улице Назарбаева, 37 появится административное здание. В прошлом году проект рассмотрели на заседании Градостроительного совета и рекомендовали связать масштаб и пропорции проектируемого объекта с окружающей застройкой. Рустам Минниханов также одобрил данный проект, сообщает пресс-служба президента РТ.

На прошлой неделе «Реальное время» узнало, что развлекательный комплекс «Ривьера» скоро пойдет под снос.



Татьяна Леухина