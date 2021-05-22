В субботу в Татарстане прогнозируется гроза, местами град и до +26 градусов
В субботу, 22 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, гроза, днем локально град.
Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов, в восточных районах до 31˚. В Казани — от +21°С до +23 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +26... +31 градуса.Общество Татарстан
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