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В субботу в Татарстане прогнозируется гроза, местами град и до +26 градусов

06:27, 22.05.2021
В субботу в Татарстане прогнозируется гроза, местами град и до +26 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 22 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, гроза, днем локально град.

Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов, в восточных районах до 31˚. В Казани — от +21°С до +23 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +26... +31 градуса.

Общество Татарстан
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