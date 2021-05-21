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В районе Храмовой горы в Иерусалиме произошли массовые беспорядки

16:21, 21.05.2021
В районе Храмовой горы в Иерусалиме произошли массовые беспорядки
Фото: pixabay.com

В районе Храмовой горы в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Когда палестинцы вышли из мечети «Аль-Акса» после пятничной молитвы, они начали бросать камни в сотрудников полиции. Сотрудники правопорядка применили резиновые пули и светошумовые гранаты.

Ранее Кабмин Израиля принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьПроисшествия
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