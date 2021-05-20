Израиль утвердил решение о прекращении огня

Кабмин Израиля принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе. Об этом сообщает 7-й канал израильского телевидения.

Обстрелы прекратятся в два часа ночи 21 мая.

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что прекращение огня с израильской стороны — хороший шаг, однако этого недостаточно. Ключевым вопросом остается статус Иерусалима.

Представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02:00 мск пятницы, добавляет Reuters.

Вчера СМИ сообщали, что Израиль не будет соглашаться на перемирие с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС до 21 мая.



Сегодня президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа.



«Реальное время» ранее разбиралось в причинах обострения палестино-израильского конфликта. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина