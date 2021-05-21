В Казани откроют мемориальную доску в честь экс-прокурора Татарстана Кафиля Амирова
В Казани в понедельник, 24 мая, пройдет торжественное открытие мемориальной доски в честь заслуженного юриста России, бывшего прокурора Татарстана Кафиля Амирова.
Ее установят на здании прокуратуры Вахитовского района города, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
«В этом здании в 1980—1989 гг. работал заслуженный юрист Российской Федерации и Республики Татарстан, прокурор Республики Татарстан в 2000—2013 гг., профессор Кафиль Фахразеевич Амиров», — такой текст на русском и татарском языках разместят на мемориальной доске.
Также в здании прокуратуры Вахитовского района Казани откроется мемориальная экспозиция, посвященная жизни и службе экс-прокурора республики.
Кафиль Амиров умер в феврале 2020 года. Церемония прощания с ним собрала сотни людей в Татарской государственной филармонии им. Тукая.
О том, чем запомнился ученикам, коллегам и оппонентам легендарный прокурор Татарстана, читайте в материале «Реального времени».
Справка
Кафиль Фахразеевич Амиров
- Родился 24 мая 1949 года в деревне Нариман Верхнеуслонского района ТАССР.
- В 1972 году окончил Харьковский юридический институт. Кандидат философских наук.
- В 1972 году начал карьеру следователем прокуратуры Сармановского района ТАССР. В следующем году стал старшим следователем.
- В 1980 году — прокурор Вахитовского района города Казани.
- В 1989 году — заместитель, первый заместитель прокурора города Казани.
- В 1992 году Кафиль Амиров стал заместителем прокурора Республики Татарстан, начальником следственного управления.
- В 1997 году — первый заместитель прокурора Республики Татарстан.
- С 2000 по 2013 год Кафиль Амиров занимал пост прокурора Республики Татарстан.
- Государственный советник юстиции второго класса, заслуженный юрист РФ, заслуженный юрист Татарстана, почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
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