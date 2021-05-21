В Казани откроют мемориальную доску в честь экс-прокурора Татарстана Кафиля Амирова

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в понедельник, 24 мая, пройдет торжественное открытие мемориальной доски в честь заслуженного юриста России, бывшего прокурора Татарстана Кафиля Амирова.

Ее установят на здании прокуратуры Вахитовского района города, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«В этом здании в 1980—1989 гг. работал заслуженный юрист Российской Федерации и Республики Татарстан, прокурор Республики Татарстан в 2000—2013 гг., профессор Кафиль Фахразеевич Амиров», — такой текст на русском и татарском языках разместят на мемориальной доске.

Также в здании прокуратуры Вахитовского района Казани откроется мемориальная экспозиция, посвященная жизни и службе экс-прокурора республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кафиль Амиров умер в феврале 2020 года. Церемония прощания с ним собрала сотни людей в Татарской государственной филармонии им. Тукая.



О том, чем запомнился ученикам, коллегам и оппонентам легендарный прокурор Татарстана, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина