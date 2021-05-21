«Спорт-Экспресс»: Кагарлицкий станет игроком «Ак Барса»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий подпишет контракт с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает журналист издания «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко.

Фото: dynamo.ru

Последний сезон Кагарлицкий провел в московском «Динамо», в котором сыграл 65 матчей, отметился 52 (16+36) очками за результативность. Ранее он также выступал за СКА, «Северсталь» и донецкий «Донбасс».

Напомним, ранее в «Динамо» перешли три игрока «Ак Барса» — защитник Андрей Педан и нападающие Станислав Галиев и Михаил Фисенко.