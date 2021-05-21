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Путин объяснил ситуацию с колебанием цен на продукты

14:51, 21.05.2021 1
Путин объяснил ситуацию с колебанием цен на продукты
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с резким колебанием цен на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Он рассказал об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции.

«У нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская [экономическая] комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара», — цитирует слова Путина ТАСС.

Также он отметил, что стоит принимать решения и по другим видам продукции, если это будет необходимо.

Сегодня сообщалось, что в Татарстане замедлилась годовая инфляция — в марте этого года она составляла 5,93%, в апреле — 5,83%. Динамика объясняется эффектом высокой базы прошлого года.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьЭкономика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 май
    Цены на продукты по сравнению с прошлым годом выросли в 2-а раза . Сахар в июне 2020 стоил 24 рубля/ кг. ! Масло 1 пачка 64 рублей, молоко одна коробка 48 рублей. Путин действительно в России живет ,а не на Луне ?
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