Путин объяснил ситуацию с колебанием цен на продукты

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с резким колебанием цен на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Он рассказал об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции.

«У нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская [экономическая] комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара», — цитирует слова Путина ТАСС.

Также он отметил, что стоит принимать решения и по другим видам продукции, если это будет необходимо.

Сегодня сообщалось, что в Татарстане замедлилась годовая инфляция — в марте этого года она составляла 5,93%, в апреле — 5,83%. Динамика объясняется эффектом высокой базы прошлого года.



Алексей Нечаев