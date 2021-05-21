Жителя Казани задержали по подозрению в серии мошенничеств с телефонами на 114 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств. В конце апреля — начале мая в полицию обратились трое граждан. Они описали схожую хронологию событий, сообщает МВД по Казани.



Все заявители разместили на бесплатном сайте объявлений информацию о продаже дорогих мобильных устройств. На объявления откликнулся молодой человек: он соглашался купить товар, переводя деньги через онлайн-банк. Продавцам он показывал чек об оплате, но на деле деньги никому из них не зачислялись. Общая сумма ущерба составила 114 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к мошенничествам причастен один и тот же человек. Сотрудники полиции задержали 25-летнего подозреваемого казанца, который рассказал, что продал все похищенное по заниженной стоимости. Выяснилось, что задержанный причастен и к другим похожим преступлениям в других районах Казани. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко