Рыжиков: «Мечтаю когда-нибудь возглавить «Рубин»

Главный тренер «Красавы» Сергей Рыжиков рассказал о желании когда-нибудь возглавить казанский «Рубин».

«В детстве я, если честно, считал неисполнимой мечтой играть в Лиге чемпионов. Но шаг за шагом удалось дойти до такого уровня, стартовав с областного футбола. В тренерской работе я хотел бы повторить свой игроцкий уровень. Конечно, есть мечта возглавить когда-нибудь «Рубин», но ко всему надо будет двигаться шаг за шагом. Посмотрим, что из этого получится», — заявил Рыжиков.

Он также отметил, что не согласился бы поработать в «Рубине» в качестве помощника тренера в начале тренерской карьеры.

Ранее стало известно, что Рыжиков будет первым тренером созданной в прошлом году команды «Красава» популярного блогера Евгения Савина. Его консультантом должен стать легендарный отечественный специалист Юрий Семин.

До начала работы в подмосковном клубе Рыжиков прошел тренерскую стажировку в штабе Леонида Слуцкого в казанском «Рубине».