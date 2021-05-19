В Челнах прививку от COVID-19 сделал руководитель исполкома города
Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов сделал прививку против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Также вакцинацию прошла заместитель главы муниципального образования города Ирина Сагидуллина.
«Я решила провакцинироваться для того, чтобы обезопасить себя, свою семью, близких, в том числе и коллектив. Как показывает мировая практика, вакцина спасла человечество от многих смертельных болезней», — сказала она.
Кроме того, 50 сотрудников мэрии получили первый компонент препарата. Отмечается, что в Челнах первым компонентом вакцинированы 39 415 человек, вторым компонентом — 31 687 человек.
За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб.
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