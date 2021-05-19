В Челнах прививку от COVID-19 сделал руководитель исполкома города

Фото: Максим Платонов

Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов сделал прививку против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Также вакцинацию прошла заместитель главы муниципального образования города Ирина Сагидуллина.

фото: Максим Платонов

«Я решила провакцинироваться для того, чтобы обезопасить себя, свою семью, близких, в том числе и коллектив. Как показывает мировая практика, вакцина спасла человечество от многих смертельных болезней», — сказала она.

Кроме того, 50 сотрудников мэрии получили первый компонент препарата. Отмечается, что в Челнах первым компонентом вакцинированы 39 415 человек, вторым компонентом — 31 687 человек.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб.

Алексей Нечаев