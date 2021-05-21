Из нескольких регионов России запретили ввоз жертвенных баранов в Татарстан

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин рассказал, что в Татарстане ограничили ввоз баранов для жертвоприношения на Курбан-байрам из нескольких регионов.

Он отметил, что в 32 регионах из 85 неблагополучная ситуация по ящуру. Это много, добавил Мотыгуллин. В список вошли регионы, которые традиционно разводят овец для заклания: Самарская, Саратовская, Сахалинская, Амурская, Астраханская Волгоградская, Курганская, Оренбургская, Ростовская, Тюменская, Челябинская, Новосибирская, Омская области.

Также в перечне Алтайский, Ставропольский, Хабаровский, Краснодарский, Забайкальский, Приморский края, Республика Алтай, Адыгея, Бурятия, Дагестан, Еврейская автономная область, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Крым, Северная Осетия — Алания, Тыва, Чеченская Республика.

Еще 26 регионов являются неблагополучными по бруцеллезу. Помимо вышеупомянутых, это Воронежская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Тамбовская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Костромская области и Башкирия. В Волгоградской, Ростовской, Челябинской областях, в Кабардино-Балкарии, Хакасии животных вакцинируют от этой болезни, оттуда тоже нельзя завозить животных.

Напомним, Курбан-байрам начнется 20 июля.

Алексей Нечаев