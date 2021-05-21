Роспотребнадзор поручил проверить влияние антистресс-игрушек на детей

По поручению Роспотребнадзора научно-исследовательские институты оценят влияние антистресс-игрушек на детей в связи с ростом их популярности, сказано на сайте федеральной службы.



Среди таких игрушек — поп-ит и симп-димпл — выполненные из резины или пластика игрушки с полусферами. При нажатии пальцем на полусферу издается щелкающий звук. Среди популярных антистресс-игрушек есть сквиш — после сжатия выполненная из синтетических материалов игрушка принимает прежнюю форму.

В Роспотребнадзоре сообщили, что игрушки применялись для снижения напряжения у нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами с помощью издавания щелкающих звуков и повторяющихся движений.

Федеральная служба рекомендует при выборе игрушки обращать внимание на маркировку — она должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой.

Маргарита Головатенко