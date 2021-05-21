Минздрав Татарстана: повода закрывать ковидные госпитали нет

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане пока не собираются закрывать ковидные госпитали. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Сейчас работают три базисных учреждения: горбольница №7, Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) и Республиканская клиническая больница (РКБ). Кроме того, в ряде учреждений есть небольшие ковидные отделения.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Стратегия [Минздрава] состоит в том, чтобы небольшие отделения работали в каждом медицинском учреждении. Поэтому повода, чтобы их [ковидные госпитали] закрывать, несмотря на ту санэпидситуацию, которую мы имеем, мы не видим. Мы считаем, что здесь лучше перебдеть, чем недобдеть».