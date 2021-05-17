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Власти Казани разработают предложения по новым стандартам безопасности образовательных организаций

15:52, 17.05.2021 2
Власти Казани разработают предложения по новым стандартам безопасности образовательных организаций
Фото: kzn.ru

Власти Казани намерены выдвинуть свои предложения по формированию новых единых стандартов безопасности российских образовательных учреждений. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

В ближайшее время в Казани пройдет совещание с представителями всех структурных подразделений исполкома, где выдвинут идеи по модернизации системы безопасности в школах. Новую систему безопасности в учебных организациях необходимо разработать к 1 сентября, подчеркнул Метшин.

Он обратил внимание: система безопасности в гимназии №175 оказалось недостаточной и случившееся там 11 мая — это проблема не школы и не Казани, а всей России.

Мэр города напомнил, что до конца учебного года в школах усилят меры безопасности за счет опорных пунктов охраны общественного порядка и районных подразделений по делам несовершеннолетних. Территории образовательных организаций будут под контролем патрульно-постовых служб полиции.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, правительство России разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах России, независимо от того, где они располагаются. Работа в этом направлении ведется по поручению президента РФ Владимира Путина после стрельбы в казанской гимназии №175.

Сегодня Кабмин утвердил новые требования к антитеррористической защите детских лагерей: они будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и от уровня безопасности в регионе.

Татьяна Демина
ОбществоВластьОбразованиеПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 май
    Видимо,для этого в школах проводятся собрания активов классов
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  • Анонимно 17 май
    Надеюсь ЧП с этим стрелком первое и последнее в Казани.
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