Власти Казани разработают предложения по новым стандартам безопасности образовательных организаций

Власти Казани намерены выдвинуть свои предложения по формированию новых единых стандартов безопасности российских образовательных учреждений. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

В ближайшее время в Казани пройдет совещание с представителями всех структурных подразделений исполкома, где выдвинут идеи по модернизации системы безопасности в школах. Новую систему безопасности в учебных организациях необходимо разработать к 1 сентября, подчеркнул Метшин.

Он обратил внимание: система безопасности в гимназии №175 оказалось недостаточной и случившееся там 11 мая — это проблема не школы и не Казани, а всей России.

Мэр города напомнил, что до конца учебного года в школах усилят меры безопасности за счет опорных пунктов охраны общественного порядка и районных подразделений по делам несовершеннолетних. Территории образовательных организаций будут под контролем патрульно-постовых служб полиции.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, правительство России разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах России, независимо от того, где они располагаются. Работа в этом направлении ведется по поручению президента РФ Владимира Путина после стрельбы в казанской гимназии №175.



Сегодня Кабмин утвердил новые требования к антитеррористической защите детских лагерей: они будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и от уровня безопасности в регионе.

Татьяна Демина