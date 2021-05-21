В Татарстане могут открыть в сумме 14 пляжей

В Татарстане могут открыть 14 мест организованного массового отдыха на водных объектах, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она напомнила, что пляжи должны получать санитарно-эпидемиологические заключения. Еще в апреле Роспотребнадзор направил главам муниципальных образований разъяснения об их получении.

По словам Авдониной, на 21 мая было получено 14 заявок: пять пляжей в Казани («Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Комсомольское», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье»), шесть городских пляжей в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Болгаре, Чистополе и Мензелинске, три пляжа в районах (в Камском Устье, в Спасском и Рыбно-Слободском районах). Им заключения пока не выдавали.

— Пока не лучшее время для купального сезона в связи с тем, что все-таки те пляжи, которые заявлены для функционирования, не имеют санитарно-эпидемиологического заключения, а значит, не имеют подтверждающих лабораторных исследований и воды, и песка, и, соответственно, еще недостаточно благоустроены», — подчеркнула Авдонина.

На 1 июня в Казани запланировано открытие купального сезона на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье», а еще в местах отдыха у озер Изумрудное, Лебяжье и озера в парке Победы.