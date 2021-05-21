Воронков и еще 4 хоккеиста дозаявлены в сборную России на ЧМ-2021

Сборная России по хоккею внесла изменения в заявку на чемпионат мира — 2021 в Латвии.

В состав национальной команды для участия на турнире дополнительно включены пять хоккеистов. Среди них — нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков под номером 11, а также нижнекамский воспитанник Эмиль Галимов из СКА под номером 72.

Также в дополненную заявку вошли защитник Григорий Дронов («Металлург») и нападающие СКА Иван Морозов и Евгений Тимкин.

Фото: fhr.ru

Напомним, сегодня сборная России сыграет свой первый матч на турнире. Соперником россиян станет команда Чехии, в составе которой заявлен бывший форвард «Ак Барса» Иржи Секач.