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В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 30 человек

11:57, 21.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 30 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 21 мая в республике зарегистрировали 21 170 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в республике выписали с выздоровлением 16 человек. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 18 096 человек. Умерли за весь период 486 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане от COVID-19 умерли три человека.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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