В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 30 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 21 мая в республике зарегистрировали 21 170 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в республике выписали с выздоровлением 16 человек. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 18 096 человек. Умерли за весь период 486 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане от COVID-19 умерли три человека.

Маргарита Головатенко