За сутки в России зафиксировали 8 937 случаев заражения коронавирусом
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 937. Общее количество зараженных увеличилось до 4 983 845, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.
Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 350, до 4 601 120 человек. Доля выздоровевших превысила 92,2%.
Умерло за сутки 389 человек. Всего скончались 117 739 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,34%.ОбществоМедицина
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