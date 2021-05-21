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За сутки в России зафиксировали 8 937 случаев заражения коронавирусом

11:56, 21.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 8 937 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 937. Общее количество зараженных увеличилось до 4 983 845, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 350, до 4 601 120 человек. Доля выздоровевших превысила 92,2%.

Умерло за сутки 389 человек. Всего скончались 117 739 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,34%.

ОбществоМедицина
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