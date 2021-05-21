Прифтис: «УНИКСу остался один шаг до финала, нам нельзя расслабляться»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своей команды во втором матче серии с клубом «Локомотив-Кубань» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

По его словам, сейчас главное казанцам не расслабляться и одержать третью победу в двух играх в Казани. Полуфинальная серия продлится до трех побед одной из команд.

«Очень тяжелая игра. Она была даже сложнее первого матча. Нам остался всего один шаг до финала. Но нельзя расслабляться, потому что «Локомотив-Кубань» — это команда, которая умеет хорошо атаковать. Ей нельзя давать разыграться, набирать много очков, потому что таким образом они могут победить», — сказал Прифтис.

Фото: vk.com/lokobasket

При этом он отметил, что победить во втором матче серии казанцам удалось во многом благодаря качественной защите и эффективному нападению.



Напомним, накануне УНИКС во второй раз в серии обыграл «Локомотив-Кубань». Теперь для выхода в финал турнира казанцам осталось выиграть лишь один матч с краснодарцами.