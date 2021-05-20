УНИКС вновь обыграл «Локомотив-Кубань» и находится в одной победе от выхода в финал Лиги ВТБ
УНИКС в гостях обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» (79:69) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Решающей стала третья четверть игры, в которой казанцы выиграли с преимуществом в 10 очков.
Самым результативным игроком УНИКСа стал Джамар Смит, принесший команде 17 баллов.
Это уже вторая победа казанцев в серии и команда Димитриса Прифтиса ведет со счетом 2:0 после двух выездных поединков. Теперь УНИКС и «Локомотив-Кубань» проведут матч в Казани, где хозяева могут обеспечить себе выход в финал плей-офф.СпортБаскетбол
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