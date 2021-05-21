В Татарстане отремонтируют 7,5 км трассы М-7 «Волга»

В этом году в Татарстане отремонтируют 7,5 км трассы М-7 «Волга», работы планируют завершить в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Сейчас идет ремонт на участках с 1038 по 1040 км и с 1041+610 по 1047 км в Елабужском и Тукаевском районах и в Набережных Челнах. Рабочие покрывают дорогу асфальтобетонной смесью, которая подобрана с учетом климата и интенсивности движений.

Кроме того на участках будут установлены новые дорожные знаки, дорожное ограждение, установят дождеприемные колодцы и нанесут дорожную разметку, пишет «Татар-Информ».

Ранее сообщалось, что власти Татарстана зарезервировали земельные участки для строительства и реконструкции отрезков трассы М-7.

Ольга Плешкова