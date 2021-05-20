В Татарстане мужчину подозревают в реабилитации нацизма

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города. Он разместил в интернете видеоролик с ложными сведениями о деятельности СССР в годы Второй мировой войны — видео проверили эксперты. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

«В том числе сведения, выражающие явное неуважение к обществу, сведения о днях воинской славы и памятных датах Российской Федерации, связанных с защитой Отечества», — говорится в сообщении.

Пока он задержан. Свою причастность к совершению преступления мужчина признал. Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Алексей Нечаев