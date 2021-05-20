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В лесу под Казанью произошел пожар

15:06, 20.05.2021
В лесу под Казанью произошел пожар
Фото: скриншот

В лесу возле Зеленого бора под Казанью произошел пожар, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Пожар потушили. Местные жители сообщают, что кто-то жарил шашлыки, после произошло возгорание. «Реальное время» обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане путь в леса федерального значения преграждают шлагбаумы. На входе расположены объявления о противопожарном режиме, введено круглосуточное дежурство.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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