В лесу под Казанью произошел пожар
В лесу возле Зеленого бора под Казанью произошел пожар, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
Пожар потушили. Местные жители сообщают, что кто-то жарил шашлыки, после произошло возгорание. «Реальное время» обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Ранее сообщалось, что в Татарстане путь в леса федерального значения преграждают шлагбаумы. На входе расположены объявления о противопожарном режиме, введено круглосуточное дежурство.
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