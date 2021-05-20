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В Казани на 70% отремонтировали дорогу по улице Магистральной

14:46, 20.05.2021 3
В Казани на 70% отремонтировали дорогу по улице Магистральной
Фото: kzn.ru

В Казани на 70% отремонтировали дорогу по улице Магистральной, которая находится в Советском районе города. Там должны отремонтировать участок дороги общей протяженностью 1867 м. Об этом сообщили в пресс-службе города.

фото: kzn.ru

Работы были начаты 6 мая. Сейчас уложен нижний слой асфальта, ведется укладка бортового камня на проезжей части и тротуарах, также приводится в порядок ливневая канализация. Работы завершатся после укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Планируется, что работы будут закончены 25 июня.

«Это одна из самых длинных улиц в Советском районе протяженностью 1,9 км. На ее ремонт предусмотрен 71 млн рублей из федерального бюджета», — сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

Ранее сообщалось, что в Казани в связи с ремонтом дорог ограничат движение транспорта по ряду центральных улиц. Работы будут проводиться с 6.00 до 21.00 по одной полосе на каждом из участков.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20 май
    хорошо делают дорогу, капитально
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  • Анонимно 20 май
    Ага, молодцы, конечно. Но работают они, в том числе, и по ночам. Это кошмар, товарищи, спать вообще не возможно!
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  • Анонимно 20 май
    надеюсь,прослужить долго
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