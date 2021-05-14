В центре Казани ограничат движение транспорта по ряду улиц

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в связи с ремонтом дорог ограничат движение транспорта по ряду центральных улиц. Работы будут проводиться с 6.00 до 21.00 по одной полосе на каждом из участков, сообщается на сайте мэрии города.

До 6 июня движение автомобилей ограничено по улице Дзержинского на участке от улицы Чернышевского до улицы Пушкина. До 15 июля ограничение действует по улице Большой Красной на участке от улицы Толстого до улицы Батурина.

Также в 17 мая по 15 июля в Казани ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Максима Горького.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Помимо этого с 18 мая по 20 июля нельзя будет проехать на участке напротив дома 5 по ул. Белинского и по дороге от улицы Затонской до садового товарищества «Пролетарий».



Татьяна Демина