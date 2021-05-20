Фестиваль мусульманского кино откроет красная дорожка у Казанской Ратуши

20 мая стали известны казанские площадки, на которых пройдет XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Он откроется 5 сентября в Казанской Ратуше с торжественного прохождения кинозвезд по красной дорожке.

Все кинопоказы будут проходить в двух кинотеатрах — «Мир» и «Родина». КФМК завершится церемонией награждения в КРК «Пирамида» 10 сентября. Кроме того, в разных локациях Казани пройдут творческие встречи, круглые столы, пресс-конференции, также состоится инвестиционно-презентационная площадка для кинофестивалей — партнеров в рамках деловой программы фестиваля.

Фото: kzn.ru

В этом году отборочную комиссию возглавила казахский киновед и кинокритик Гульнара Абикеева. В данный момент продолжается прием заявок от участников, он завершится 1 июня. Только после этого станет известна конкурсная программа, помимо которой запланированы обширная внеконкурсная и параллельная программы.

В прошлом году фестиваль проходил без допуска широкой публики. Гран-при за «Лучший игровой фильм» получил Ван Цзин за фильм «Город Чанфэн» (Китай).

В этом году Министерство культуры Татарстана потратит на поддержку XVII Казанского фестиваля мусульманского кино до 9,6 млн рублей.