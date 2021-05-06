Минкульт Татарстана потратит на поддержку фестиваля мусульманского кино до 9,6 млн рублей

Министерство культуры Татарстана потратит на поддержку семнадцатого Казанского фестиваля мусульманского кино до 9,6 млн рублей, следует из опубликованных ведомством тендеров. Фестиваль должен пройти в сентябре этого года, сейчас идет заявочная кампания фестиваля.

Так, 8,13 млн рублей ведомство выделило на обеспечение открытия и закрытия фестиваля, размещение гостей, а также на организацию творческих встреч с актерами. Открытие пройдет в Казанской ратуше, закрытие — в КРК «Пирамида», говорится в тендерной документации.

Еще 1,15 млн рублей ведомство выделило на декорационное оформление площадок фестиваля.

Напомним, в прошлом году фестиваль проходил без допуска широкой публики. Гран-при за «Лучший игровой фильм» получил Ван Цзин за фильм «Город Чанфэн» (Китай).

