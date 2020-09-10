Гран-при XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино получил фильм из Китая

Организаторы XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино назвали фильмы-лауреаты конкурсной программы и обладателей специальных призов. Гран-при за «Лучший игровой фильм» получил Ван Цзин за фильм «Город Чанфэн» (Китай).

Лучшим режиссерами полнометражного игрового фильма стали Марина Эр Горбач и Мехмет Бахадыр Эр за фильм «Омар и мы» (Турция). Награду в номинации «Лучший сценарий полнометражного игрового фильма» взял Ган-Очир Энебиш за фильм «Помни меня» (Монголия). Лучшим оператором признан Акшай Индикар за фильм «Хроники космоса» (Индия). Приз как лучший актер взял Джем Бендер за роль в фильме «Омар и мы» (Турция), лучшая актриса — Елена Сусанина (фильм «Керосин», Россия) и Меруерт Саббусинова (фильм «Марьям», Казахстан).

Лучшим короткометражным игровым фильмом стала российская лента «Ты здесь», лучшим документальным фильмом — «Прогресс в долине незнающих людей».

Остальные награды распределены так:

«Национальный конкурс» (фильмы, созданные в Татарстане или в копродукции с республикой, а также фильмы о Татарстане) — «Апипа» режиссера Ильшата Рахимбая;

«Лучший документальный национальный фильм» — «Танцуй в Углу» Солтана Сунгатуллина;

«Лучший короткометражный национальный фильм» — «Шла, шла и увидела» Элины Касимовой;

«Лучший национальный фильм для детей» — «Ревизские сказки. Архивное дело» Сергея Киатрова;

специальный приз «За диалог культур в исламском мире» — «Босоногий бегун» (Кыргызстан, режиссер Мирлан Абдыкалыков);

приз Гильдии киноведов и кинокритиков России («Белый слон») — «Еще один прыжок» (Италия, Швейцария, Ливан, режиссер Эмануэль Джероза);

приз президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» — «Запрещенные дети» (Россия, режиссер Евдокия Москвина);

приз мэра Казани — «История одной фотографии» (Россия, режиссер Салават Юзеев).

Специального упоминания жюри удостоен фильм «С высоты полета» (Таджикистан, режиссер Акмал Восиди). Призом зрительских симпатий награжден фильм «Волчий яр» (Россия, режиссер Амир Галиаскаров).

Напомним, в начале июля организаторы объявили о закрытии для публики XVI Казанского Международного фестиваля мусульманского кино и проведении его в техническом режиме. Жюри возглавил известный киносценарист, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственных премий СССР и Узбекской ССР, профессор ВГИК Одельша Агишев.