В Казани возобновилось вещание радио «Искатель»
В Казани возобновилось вещание радио «Искатель». Теперь радиостанцию можно послушать, настроившись на волну 104.0 fm.
Радиостанция «Искатель» пришла в Казань в 2017 году. Аудитория радиостанции составляла более 70 тысяч человек. Однако в августе прошлого года радиостанция приостановила вещание.
Спустя 9 месяцев радиостанция вернулась в Казань, уже на новой волне. 80% времени на волнах радиостанции звучит музыка — отечественный и западный рок, авторская песня. Остальные 20% эфира занимают информационные, познавательные и развлекательные программы.
Ранее сообщалось, что Госкорпорация «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ» с 4 марта запускает новый спутниковый и онлайн-телеканал «Первый космический».
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