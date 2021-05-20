В Казани возобновилось вещание радио «Искатель»

В Казани возобновилось вещание радио «Искатель». Теперь радиостанцию можно послушать, настроившись на волну 104.0 fm.

Радиостанция «Искатель» пришла в Казань в 2017 году. Аудитория радиостанции составляла более 70 тысяч человек. Однако в августе прошлого года радиостанция приостановила вещание.

Спустя 9 месяцев радиостанция вернулась в Казань, уже на новой волне. 80% времени на волнах радиостанции звучит музыка — отечественный и западный рок, авторская песня. Остальные 20% эфира занимают информационные, познавательные и развлекательные программы.

Ранее сообщалось, что Госкорпорация «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ» с 4 марта запускает новый спутниковый и онлайн-телеканал «Первый космический».





Ольга Плешкова