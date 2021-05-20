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Общество

В Казани возобновилось вещание радио «Искатель»

11:14, 20.05.2021 4
В Казани возобновилось вещание радио «Искатель»
Фото: radioiskatel.ru

В Казани возобновилось вещание радио «Искатель». Теперь радиостанцию можно послушать, настроившись на волну 104.0 fm.

Радиостанция «Искатель» пришла в Казань в 2017 году. Аудитория радиостанции составляла более 70 тысяч человек. Однако в августе прошлого года радиостанция приостановила вещание.

Спустя 9 месяцев радиостанция вернулась в Казань, уже на новой волне. 80% времени на волнах радиостанции звучит музыка — отечественный и западный рок, авторская песня. Остальные 20% эфира занимают информационные, познавательные и развлекательные программы.

Ранее сообщалось, что Госкорпорация «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ» с 4 марта запускает новый спутниковый и онлайн-телеканал «Первый космический».

    Ольга Плешкова
    Общество Татарстан
    комментарии 4

    комментарии

    • Анонимно 20 май
      хорошая новость
      Ответить
    • Анонимно 20 май
      Отличная новость! Теперь, надеюсь, навсегда!
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    • Анонимно 21 май
      А где теперь Шансон?
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      Анонимно 14:55
      Тоже интересует этот вопрос??? Шансон гдееее?
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