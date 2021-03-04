«Роскосмос» представил телеканал о космосе

Госкорпорация «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ» с 4 марта запускает новый спутниковый и онлайн-телеканал «Первый космический». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В эфире канала будут показывать новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи и тематические художественные и документальные фильмы. Также на нем будут транслировать прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов «Роскосмоса».

Генеральный информационный партнер проекта — радиостанция «Ретро FM».

Фото: wikimedia.org

В конце февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем аккаунте в Twitter мем о первом снимке, переданным с Марса марсоходом США Perseverance, а позже удалил его.

В январе российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Это было сделано после того, как Россия заявила о неготовности участвовать в Gateway из-за недостаточно большой отведенной для нее роли в проекте.



Татьяна Леухина