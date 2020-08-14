В России предложили выпустить 300-рублевую купюру

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в России 300-рублевую купюру. На ней он предложил разместить изображение уральского города, написал депутат на своей станице во «ВКонтакте».

Обращение об этом Пирожков направил в Центробанк. Он попросил ввести в оборот новые купюры к 300-летию Екатеринбурга. На купюрах депутат предлагает разметить виды цирка, городской мэрии и дома Н.И. Севастьянова.

Последний раз новые купюры в России появились в 2017 году - три года назад, 12 августа Банк России представил новые банкноты номиналом 200 рублей с изображением Крыма и 2000 рублей с изображение Владивостока.