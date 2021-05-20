Глава ФСИН заявил, что у Навального восстановилось здоровье

Глава ФСИН Александр Калашников заявил, что здоровье оппозиционера Алексея Навального восстановилось после голодовки. У него есть возможность общаться с семьей.

По словам Калашникова, к Навальному не предъявляется каких-либо взысканий.

«Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел», — цитирует спикера ТАСС.

Напомним, Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускали врача, несмотря на то, что он жаловался на состояние здоровья. При этом в УФСИН по Владимирской области утверждали, что он получает всю необходимую медпомощь.

Ольга Плешкова