В Казани вчера задержали восемь пьяных водителей

За вчерашний день в Казани инспекторы задержали восемь пьяных водителей и одного водителя без прав. В полицию доставили два человека за повторное пьяное вождение, одного человека за кражу и водителя, не подчинившегося законному требованию сотрудника полиции.

Также за 19 мая в Казани произошло четыре аварии с пострадавшими: три наезда на пешеходов и одно столкновение. С материальным ущербом произошла 91 авария.

Ранее Госавтоинспекция Казани объявила о проведении с 17 мая по 3 июня мероприятия «Внимание — дети!», которое будет проводиться для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.



Ольга Плешкова