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В Казани вчера задержали восемь пьяных водителей

08:41, 20.05.2021 1
В Казани вчера задержали восемь пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru

За вчерашний день в Казани инспекторы задержали восемь пьяных водителей и одного водителя без прав. В полицию доставили два человека за повторное пьяное вождение, одного человека за кражу и водителя, не подчинившегося законному требованию сотрудника полиции.

Также за 19 мая в Казани произошло четыре аварии с пострадавшими: три наезда на пешеходов и одно столкновение. С материальным ущербом произошла 91 авария.

Ранее Госавтоинспекция Казани объявила о проведении с 17 мая по 3 июня мероприятия «Внимание — дети!», которое будет проводиться для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Напилси я до пьяна, не дойду я до дому.
    Довела меня стопка горькая до наркологического дома.
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