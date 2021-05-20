В Челнах осудили мужчину за организацию азартных игр

В Набережных Челнах один год ограничения свободы получил организатор за проведение азартных игр. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Судом установлено, что в период с 1 октября 2020 года по 26 ноября 2020 года мужчина, зная, что организация и проведение азартных игр на территории Татарстана запрещена, организовал игорный клуб с использованием игрового оборудования. Вину он свою признал.

Ранее в Челнах осудили троих мужчин за организацию и проведение покера.

Ольга Плешкова