Главное к утру: предложения о наградах, новый вирус в клещах и кенгуренок-альбинос
«Реальное время» приводит подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 20 мая:
- Член Заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев заявил, что СМИ исказили его высказывания и не поняли суть выступления, где он затронул трагедию в казанской школе. Он хотел поднять вопрос воспитания молодого поколения.
- Российские ученые обнаружили два новых вируса, переносчиками которых являются клещи. От них нет вакцин и иммуноглобулинов. Вирус выявили на разных российских территориях, в том числе и в Татарстане.
- Правительство Татарстана готовит предложения о наградах тех, кто защищал детей во время нападения на казанскую гимназию №175. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова уточнила, что награды могут получить не только учителя, но и ученики, которые участвовали в спасении детей во время трагедии.
- Госдума примет поправки о бесплатном подключении россиян к газу до конца весенней сессии. Изменения уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента. Согласно предложениям, доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан.
- В зоопарке «Регина» в поселке Петровский под Казанью появился на свет кенгуренок-альбинос. Родители малыша темной раскраски, и поэтому появление альбиноса — очень редкое явление, особенно в дикой природе. Шанс рождения альбиноса кенгуру составляет всего лишь один к 50—100 тысячам.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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