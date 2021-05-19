Депутат Свердловской области, обвинивший игры в трагедии в Казани, объяснил свои слова

Член Заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев заявил, что СМИ исказили его высказывания и не поняли суть выступления, где он затронул трагедию в казанской школе. Он хотел поднять вопрос воспитания молодого поколения. Об этом Гориславцев заявил радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, из-за отсутствия контроля контента в обществе возникают ложные ценности. В своем выступлении, на которое обратили внимание СМИ, Гориславцев выступил с критикой Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в части патриотического воспитания.

Фото: vk.com/gorislavtsev73

— Привел примеры формального подхода к воспитанию детей, отсутствия противодействия в электронных СМИ и соцсетях, искажения истории, экстремизма и антироссийской пропаганды. Из-за отсутствия комплексной системы, в том числе в семье, развития детей в любви к Родине, молодежь воспитывается на кровавых компьютерных играх, бездуховных фильмах с убийствами, проститутками, войнами и т. д., — считает депутат.

Он добавил, что ходил в кино с детьми на фильм «Дэдпул», однако спустя 5 минут покинул сеанс.

Вчера Гориславцев заявил, что в нападении на казанскую гимназию виноваты компьютерные игры, фильмы наподобие «Дэдпул» и «Трансформеры»: «Ужасно трагичные события в Казани, но что мы хотим получить от детей, которые воспитываются компьютерными стрелялками, фильмами типа «Дэдпул» и «Трансформеры».

