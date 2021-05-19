В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении населения к газу

Госдума примет поправки о бесплатном подключении россиян к газу до конца весенней сессии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Изменения уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента. Согласно предложениям, доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, передает «РИА Новости».

6 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов. По планам правительства, к 2030 году газификация российских регионов достигнет показателя 82,9%.



Во время своего послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил совместно с регионами разработать план газификации поселков, отметив, что за подвод газа платить люди не должны.



Татьяна Леухина