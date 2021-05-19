Новости общества

19:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В зоопарке под Казанью родился кенгуренок-альбинос — фото

19:38, 19.05.2021
В зоопарке под Казанью родился кенгуренок-альбинос — фото
Фото: instagram.com/hotel.regina.zoo

В зоопарке «Регина» в поселке Петровский под Казанью появился на свет кенгуренок-альбинос. Об этом сообщили в Instagram зоопарка.

Родители малыша темной раскраски и поэтому появление альбиноса — очень редкое явление, особенно в дикой природе. Шанс рождения альбиноса кенгуру составляет всего лишь один к 50—100 тысячам.

Сегодня в зоопарк приехала ветеринар, которая сделала прививки животным и осмотрела их. Выяснился и пол кенгуру — это девочка, ее назвали Алисой. Кенгуренок любознательная и спокойная.

В начале апреля в казанском зоопарке появился на свет лемур.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также