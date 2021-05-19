В зоопарке под Казанью родился кенгуренок-альбинос — фото

В зоопарке «Регина» в поселке Петровский под Казанью появился на свет кенгуренок-альбинос. Об этом сообщили в Instagram зоопарка.

Родители малыша темной раскраски и поэтому появление альбиноса — очень редкое явление, особенно в дикой природе. Шанс рождения альбиноса кенгуру составляет всего лишь один к 50—100 тысячам.

Сегодня в зоопарк приехала ветеринар, которая сделала прививки животным и осмотрела их. Выяснился и пол кенгуру — это девочка, ее назвали Алисой. Кенгуренок любознательная и спокойная.



В начале апреля в казанском зоопарке появился на свет лемур.

Татьяна Леухина