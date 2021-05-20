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Татарстанские врачи спасли пожилого мужчину с разрывом опухоли: из-за нее началось внутреннее кровотечение

03:29, 20.05.2021 2
Татарстанские врачи спасли пожилого мужчину с разрывом опухоли: из-за нее началось внутреннее кровотечение
Фото: realnoevremya.ru

Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь пожилому мужчине, который чуть не умер из-за внутреннего кровотечения в связи с разрывом раковой опухоли печени. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

Мужчина так бы и не знал о заболевании, если бы утром 1 мая ему резко не поплохело: разболелась голова и упало давление. Он выпил таблетку и пробовал уснуть, но это не помогло. Живот начал побаливать. Врач увез пенсионера в ЦРБ Спасского района. После минимальных обследований стало ясно, что без команды многопрофильной больницы не обойтись. У 69-летнего мужчины разорвалась раковая опухоль печени. На следующий день команда отделения хирургии №2 забрала его на операцию.


Из-за разрыва опухоли кровь выливалась прямо в полость живота. И если бы не хирургическое вмешательство, пациент умер бы от внутреннего кровотечения уже через несколько часов. Опухоль росла из печени, пожирая ее: рак пророс через левую печеночную вену, добрался до полой вены и начал расти по магистральным сосудам в сторону сердца.

Единственный вариант операции: полностью выключить печень из работы организма. При любом другом варианте мужчина умер бы от кровопотери на операционном столе. Пережав полые вены над печенью и под печенью, хирурги выключили ее на пять минут. Все это время функции печени выполнял анастезиолог-реаниматолог. На сегодня подобной методикой операции владеют только в РКБ. Опухоль врачи больницы удалили за два часа. Всю ночь мужчина провел в реанимации, утром вернулся в палату, а к вечеру начал вставать.

Пациенту еще придется пройти курс химиотерапии в онкодиспансере, но он уже выписался домой и восстанавливается.

В конце апреля республиканские врачи провели первую операцию в Татарстане по удалению тромба беременной без искусственного кровообращения: за 80 секунд они спасли жизнь 17-летней девушке с тромбом в сердце и ее еще не рожденному ребенку.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Врачам большое спасибо. Молодцы. Пациенту сил в борьбе с этим заболеванием.
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  • Анонимно 20 май
    Когда научатся успешно и более-менее гарантированно оперировать аденому простаты? Так же молча страдают тысячи и тысячи мужчин. Не нужно замалчивать проблему.
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