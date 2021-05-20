Татарстанские врачи спасли пожилого мужчину с разрывом опухоли: из-за нее началось внутреннее кровотечение

Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь пожилому мужчине, который чуть не умер из-за внутреннего кровотечения в связи с разрывом раковой опухоли печени. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

Мужчина так бы и не знал о заболевании, если бы утром 1 мая ему резко не поплохело: разболелась голова и упало давление. Он выпил таблетку и пробовал уснуть, но это не помогло. Живот начал побаливать. Врач увез пенсионера в ЦРБ Спасского района. После минимальных обследований стало ясно, что без команды многопрофильной больницы не обойтись. У 69-летнего мужчины разорвалась раковая опухоль печени. На следующий день команда отделения хирургии №2 забрала его на операцию.



Из-за разрыва опухоли кровь выливалась прямо в полость живота. И если бы не хирургическое вмешательство, пациент умер бы от внутреннего кровотечения уже через несколько часов. Опухоль росла из печени, пожирая ее: рак пророс через левую печеночную вену, добрался до полой вены и начал расти по магистральным сосудам в сторону сердца.



Единственный вариант операции: полностью выключить печень из работы организма. При любом другом варианте мужчина умер бы от кровопотери на операционном столе. Пережав полые вены над печенью и под печенью, хирурги выключили ее на пять минут. Все это время функции печени выполнял анастезиолог-реаниматолог. На сегодня подобной методикой операции владеют только в РКБ. Опухоль врачи больницы удалили за два часа. Всю ночь мужчина провел в реанимации, утром вернулся в палату, а к вечеру начал вставать.

Пациенту еще придется пройти курс химиотерапии в онкодиспансере, но он уже выписался домой и восстанавливается.



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