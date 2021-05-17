В Татарстане увеличилось число жалоб на укусы клещей

Татарстан попал в список регионов, в которых поступило наибольшее количество обращений на укусы клещей у людей, сообщает РБК.



Согласно данным исследования «СберЗдоровье», с конца апреля по конец мая в России в целом зафиксировали на 18% больше укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого года.

Также много жалоб на укусы клещей поступило от жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Пермского и Красноярского краев, Самарской, Челябинской, Новосибирской Воронежской, Иркутской, Свердловской и Нижегородской областей.

Только по данным на 8 мая, в Татарстане клещи покусали 475 человек.

Маргарита Головатенко