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В Татарстане увеличилось число жалоб на укусы клещей

08:11, 17.05.2021 1
В Татарстане увеличилось число жалоб на укусы клещей
Фото: pixabay.com

Татарстан попал в список регионов, в которых поступило наибольшее количество обращений на укусы клещей у людей, сообщает РБК.

Согласно данным исследования «СберЗдоровье», с конца апреля по конец мая в России в целом зафиксировали на 18% больше укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого года.

Также много жалоб на укусы клещей поступило от жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Пермского и Красноярского краев, Самарской, Челябинской, Новосибирской Воронежской, Иркутской, Свердловской и Нижегородской областей.

Только по данным на 8 мая, в Татарстане клещи покусали 475 человек.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 май
    А что делать-то? Куда передвигаться?Туда не ходи,сюда тоже не ходи.. Чем лечить?
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