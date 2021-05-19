В селах Высокогорского района РТ нет воды в жару — видео

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В нескольких поселках Высокогорского района Татарстана нет воды в жару. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

У жителей села Пановка вода появляется только по ночам. При этом жители исправно платят за воду 240 рублей в месяц.

По словам жителей, насос в водонапорной башке, который качает воду, не справляется с летней нагрузкой. За последние 10 лет число домов в округе выросло в разы.

Старожилы вспоминают, что раньше за состоянием башни строго следили, а сейчас местность вокруг нее пришла в запустение. Инженер компании, которая обслуживает башню, сообщил, что в ближайшее время здесь пройдут ремонтные работы. В исполкоме заявили, что вопрос решат в течение недели.