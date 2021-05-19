Песчаная буря прошла в Дагестане

Пыльная буря накрыла несколько районов Астрахани и Дагестан. В Астрахани погодное явление вызвало несколько ЧП, пострадали двое человек.

Так, в селе Оранжереи дерево придавило 10-летнюю девочку, а в Астрахани на мужчину упала часть кирпичной кладки здания, пишет ТАСС. Скорая госпитализировала ребенка. Буря пришла в регион со стороны Калмыкии. Сильный ветер до 15—20 метров в секунду ожидается не только вечером, но и ночью.

В Дагестане буря началась в 15.00 по местному времени. Она прошла в Кизлярском и Тарумовском районах и двинулась в Махачкалу. В течение полутора—двух часов ветер стихнет и уйдет в южном направлении — в сторону городов Избербаш и Дербент, передает «РИА Новости».

Ранее МЧС Астраханской области предупредило о возможных ЧС в регионе.