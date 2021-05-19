В Астрахани началась пылевая буря

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Сегодня в Астрахани началась сильная пылевая буря. Об этом сообщает ТАСС.

Один из сотрудников центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявил, что он такое видит впервые, при этом он работает с 1974 года.

По данным синоптиков, до конца суток в области будет северо-западный штормовой ветер с порывами до 20 м/с. МЧС предупреждает о возможных ЧС, которые будут связаны с обрывом линий энергообеспечения, связи, повреждением кровли и т. д.

Алексей Нечаев