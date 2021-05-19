Новости общества

19:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Подозреваемый в убийстве троих человек в Екатеринбурге умер в больнице

20:59, 19.05.2021
Подозреваемый в убийстве троих человек в Екатеринбурге умер в больнице
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мужчина, который подозревался в убийстве трех человек в понедельник в сквере около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, умер сегодня в больнице. Причину его смерти установят в результате судебно-медицинской экспертизы.

Расследование уголовного дела по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», передает «Интерфакс».

В минувший понедельник в сквере Екатеринбурга были обнаружены тела троих мужчин с ножевыми ранениями. Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы задержать подозреваемого в совершении преступления — 34-летнего жителя Туринского района Свердловской области. Его госпитализировали в больницу, где провели операцию.

ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также