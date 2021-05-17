СМИ: в Екатеринбурге неизвестный напал на прохожих с ножом, погибли три человека

В Екатеринбурге произошло вооруженное нападение — неизвестный с ножом напал на прохожих, сообщило издание E1.RU со ссылкой на очевидцев.



Сообщается, что несколько человек слышали выстрелы рядом с железнодорожным вокзалом в городе. Данные о задержании нападавшего изданию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Мужчина пытался напасть и на сотрудников полиции, когда они предприняли попытку задержания. Тогда полицейские применили табельное оружие.

На месте найдено трое погибших. Информацию о погибших подтвердили в Следкоме. По предварительным данным, тройное убийство может быть результатом конфликта собутыльников.

Маргарита Головатенко