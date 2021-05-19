66 объемных цветочных фигур появятся этим летом в Казани

В столице Татарстана начали оформлять объемные цветочные скульптуры — этим занимаются специалисты «Горводзеленхоза». Всего в городе появятся 66 самых разнообразных фигур, среди них — бутсы, лебеди, баобаб, аисты, мяч и другие. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.



Изготовление каждой фигуры — непростой процесс. Нужно пройти несколько этапов. Сначала специалисты «Горводзеленхоза» проверяют сохранность конструкций, удаляют старый грунт и прошлогодние растения. На втором этапе смесью земли, минеральных удобрений, кокосовой стружки и перегноя заполняется каркас.

фото: kzn.ru

Отмечается, что свои нормативы существуют для каждой фигуры. Например, на скульптуре «Бутсы и мяч» на каждый квадратный метр необходимо высадить по 200 цветов.



В мае под Казанью появилась скульптура мамонта. Ее установили в жилом комплексе «Царево Village».



Алексей Нечаев