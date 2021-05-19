Евросоюз разрешит въезд вакцинированным от COVID-19 туристам

Фото: Максим Платонов (архив)

Страны Евросоюза приняли решение открыть границы для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

По данным «РИА Новости», туристы из третьих стран должны быть привиты вакцинами, одобренными в ЕС. На начало мая Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

В начале мая в Еврокомиссии разъяснили предложение о въезде в ЕС для вакцинированных туристов — оно не освобождает этих людей от карантина и необходимости сдавать ПЦР-тесты

