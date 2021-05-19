В Татарстане полицейские изъяли у мужчины 1019 литров самодельного алкоголя

Фото: 16.мвд.рф

В Бугульминском районе РТ полицейские установили факты производства, хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции местным жителем, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.



У мужчины был проведен обыск — у него обнаружили 1019 литров алкогольной продукции с признаками кустарного изготовления. Он продавал товар без акцизных марок.

фото: Максим Платонов

«Хранение алкогольной продукции данный мужчина осуществлял на территории приусадебного участка, лицензии, необходимой на производство и последующий оборот алкогольной продукции, не имеет», — заявили в пресс-службе.

Изъятую продукцию направят на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее в Набережных Челнах полицейские возбудили уголовное дело по факту реализации нелегальной алкогольной продукции.



Алексей Нечаев